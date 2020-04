Fonseca: “Ripresa allenamenti, perchÃ© al parco sÃ¬ e a Trigoria no?”

Fonseca: “Ripresa allenamenti, perché al parco sì e a Trigoria no?”

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, intervento sulle frequenze di “TeleRadioStereo” ha detto la sua riguardo la possibile ripresa del campionato di Serie A, e facendo riferimento all’attività fisica all’aperto.

GLI ALLENAMENTI – Paulo Fonseca parla della ripresa degli allenamenti, che a detta sua potevano essere ripresi con qualche giorno di anticipo rispetto il nuovo DPCM che prevede la ripresa degli allenamenti collettivi dal 18 maggio: «Gli allenamenti si potevano riprendere, mi è difficile capire. Adesso possiamo andare a correre al parco dove ci sono molte persone e non capisco perché non ci si può allenare a Trigoria dove abbiamo tutte le condizioni per fare un lavoro individuale: abbiamo tre campi in cui possiamo dividere i giocatori ed è più sicuro rispetto al parco dove ci saranno naturalmente più persone. Anche perché da noi è tutto in regola, siamo in condizione di correre al sicuro rispetto al parco».

Fonte: TeleRadioStereo.