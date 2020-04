Arthur ribadisce: “In testa solo il Barcellona, voglio stare qui! Le voci…”

Arthur Melo, centrocampista del Barcellona, è stato accostato nelle ultime settimane sia a Inter che a Juventus, all’interno delle operazioni con Lautaro Martinez da una parte e Pjanic dall’altra. Il brasiliano ha però ribadito la volontà di rimanere in Cataloga, come riportato da Sport

VOLONTÀ – Arthur Melo, accostato a Inter e Juventus, ha ribadito la sua volontà di non muoversi da Barcellona. Già qualche giorno fa il centrocampista si era esposto (vedi qui). Ecco le sue parole: «Ci sono sempre speculazioni ma onestamente la mia idea è molto chiara: l’unica opzione che mi interessa è continuare a Barcellona, ​​sono molto sicuro e tranquillo. Qui sto molto bene e ringrazio anche il club e lo staff tecnico per la loro fiducia. Questo è un altro motivo più per essere sicuro che il mio unico desiderio è continuare qui». Il centrocampista brasiliano ha proseguito: «Il presunto interesse dei grandi club è sempre un complimento per chiunque e un segno positivo, ma nella mia testa c’è solo l’idea di restare qui per molti anni».

CONCENTRATO – Niente Inter o Juventus, dunque? Continua Arthur: «Ho sempre desiderato essere al Barcellona e volevo essere un giocatore dei Blaugrana da molto tempo. Ogni giorno mi sento sempre più a mio agio qui, nel club e in città. Amo anche così tanto le persone, mi piace la cultura qui e sento davvero il sostegno dei tifosi. Sono concentrato al 100% sul lavoro e penso solo a tornare a giocare quanto prima possibile perché voglio davvero continuare a crescere qui e lottare per altri trofei con i Blaugrana».

Fonte: Sport.es.