Serie A, situazione in evoluzione: alcuni club provocano? – Sky

La Serie A ancora aspetta di poter risolvere l’enigma della ripresa dei campionati, da alcuni club potrebbero arrivare delle provocazioni eclatanti. Il punto di Alessandro Alciato per Sky Sport

SITUAZIONE IN EVOLUZIONE – La situazione si evolve di giorno in giorno e alcuni club di Serie A potrebbero arrivare a decisioni eclatanti: «Ci sono situazioni in continua evoluzione, è in corso una riunione informale del Consiglio di Lega Serie A mentre ci sarà un’assemblea straordinaria il 1 maggio. In mattinata Malagò ha incontrato tutti i presidenti federali, compreso Gravina. Gravina sta lavorando in maniera forte e netta per la ripresa della stagione e far cambiare idea al Governo per far riprendere gli allenamenti se non dal 4 maggio almeno prima del 18, anche perché è molto più di una provocazione quella di qualche club che fa sapere in maniera non ufficiale che da lunedì certi giocatori andranno davvero ad allenarsi nei parchi. Attenzione a cosa succederà domani che tornerà a riunirsi il tavolo permanente della Federcalcio con tutte le componenti del calcio italiano. Domani tutte le leghe saranno in call e da lì potrebbero uscire se non notizie definitive almeno delle indicazioni, il tempo stringe e si vuole capire cosa succederà».