Altobelli: «Dzeko bravo a fare tutto! Altri due inseriti bene nell’Inter»

Dzeko è uno dei grandi protagonisti di Viktoria Plzen-Inter, avendo segnato lo 0-1 e fornito a Dumfries l’assist del raddoppio. L’ex attaccante Altobelli, ospite del programma Champions League Live su Canale 5, fra i migliori non inserisce solo il bosniaco.

VITTORIA CHE SERVE – Alessandro Altobelli fa un paragone fra se stesso e l’uomo decisivo di Viktoria Plzen-Inter: «Edin Dzeko è il classico attaccante bravo a fare tutto, io non ero così e avevo qualche limite. Mi piace quando dagli esterni vanno in fondo per mettere il pallone in mezzo: lui guarda fino alla fine, non va subito incontro e si fa trovare fermo. Il primo movimento è quello di allargarsi, poi va incontro così salta di più e indirizza la palla. Lo fa molto bene. Robin Gosens e Francesco Acerbi si sono inseriti molto bene».