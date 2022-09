Cambiasso: «Inter, da aggiungere il discorso del fiato. Trovati in due»

Cambiasso vede due giocatori che escono migliorati da Viktoria Plzen-Inter. Nel corso della trasmissione Champions League Show, su Sky Sport, l’ex centrocampista segnala anche le energie risparmiate in vista di Udine.

I MIGLIORAMENTI – Esteban Cambiasso vede qualche giocatore che sta crescendo nell’Inter: «I due esterni. Denzel Dumfries ha un buon livello, credo che in questo si siano trovati con due giocatori dal rendimento importante. In certi minuti qualche cross e una parata di André Onana, potevano riaprire la partita. Bisognava recuperare e vincerla, però ci sarebbe stato un pensiero negativo che non ci sta. Aggiungerei il discorso del fiato, perché è la prima partita dove ha potuto rifiatare un po’. Sia qualche giocatore ha giocato di meno, sia ha sofferto meno a parte cinque minuti. Una partita che permette di arrivare tranquilli ad affrontare l’Udinese».