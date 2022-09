Prima Pagina IN Edicola: Inter, fa tutto Dzeko! Missione compiuta

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Fa tutto Dzeko. Segna, regala l’assist a Dumfries e restituisce certezze all’Inter. Champions League, Inzaghi centra il successo in casa del Viktoria Plzen: 0-2. Il bosniaco spinge i nerazzurri che salgono a quota 3 e agganciano il Barcellona, battuto 2-0 dal Bayern Monaco. Acerbi promosso, Onana convince, Simone applaude: «Abbiamo ritrovato ordine e compattezza».

TUTTOSPORT

Inter, missione compiuta. Dzeko (gol e assist per Dumfries) marchia la vittoria sul Viktoria a Plzen e rilancia i nerazzurri.