Allegri: «Urla post Inter? Quando Juventus perde vengono tirate fuori illazioni»

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato della presunta sfuriata al termine della partita di Coppa Italia contro l’Inter.

ILLAZIONI – Queste le parole di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, alla vigilia della partita contro il Bologna, sulla presunta sfuriata al termine del match contro l’Inter in Coppa Italia (vedi articolo). «Quando una squadra perde, soprattutto la Juventus, vengono tirate fuori illazioni – si legge SportItalia.com –: la gente ha fantasia e vengono dette cose non vere. Io ripeto: quando le cose non vanno bene, e capiterà ancora pure se spera di no perché è impossibile, bisogna fare in modo di non essere la squadra che non perde».