Allegri e la ‘signorilità’ Juventus: «Inter, siete delle m…». Vergogna!

Post gara di Inter-Juventus tutt’altro che tranquillo e sereno. Massimiliano Allegri ha sfuriato contro Baccin, Marotta e la squadra. Il saper perdere non è una sua dote

SFURIATA − C’è poco da fare, Inter-Juventus regalerà sempre polemiche. La tranquillità e la calma del post gara di ieri sera, a differenza di quello incandescente dell’andata, è stata solo apparente. Infatti, come riferiscono i colleghi di Sport Mediaset, non è passata inosservata tra gli addetti ai lavori la clamorosa e incredibile sfuriata di Allegri nel ventre di San Siro. A quanto pare, il tecnico bianconero ne ha avuto per tutti: insultati Baccin e Marotta nonché l’intera squadra nerazzurra. Le sue parole: «Inter, siete delle m…. Tanto arrivate sesti». Poi entrando nel proprio spogliatoio ha continuato con la sua squadra : «Dobbiamo arrivare davanti a loro in campionato, non dobbiamo mandarli in Champions League». Da capire se se lo sfogo di Max sia stato ascoltato e “refertato” dagli ispettori federali.