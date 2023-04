Turrini: «Reazione Allegri? Non commento! Inter, andamento ingiustificabile»

Il giornalista Leo Turrini, a Radio Sportiva, ha parlato di Inter-Juventus facendo riferimento anche a quanto accaduto con Massimiliano Allegri negli spogliatoi (vedi articolo). Le sue parole.

INGIUSTIFICABILE − Il giornalista Leo Turrini ha parlato così, a Radio Sportiva ne “Il Processo di Sportiva”, di quanto accaduto con Massimiliano Allegri nel post-partita di Inter-Juventus (vedi articolo): «Dopo gara di Allegri contro Baccin e Marotta? Non commento queste cose perché sono cose che dovrebbero rimanere chiuse in quell’ambito lì. E un tempo era così. È che adesso è diventato un mondo di guardoni con il web. Fa effetto vedere i giocatori che si coprono la bocca per timore che leggano il labiale quindi è diventato tutto un chiudere il buco della serratura. Saranno però anche affari loro. Sulla stagione dell’Inter in generale dico che sicuramente quest’anno l’andamento in campionato è stato ingiustificabile. Non qualificarsi in Champions League produce a cascata un danno economico importante. Un allenatore come Simone Inzaghi con questo organico qui tra le prime quattro ci deve stare. Anche perché, eccetto il Napoli, non è che le altre abbiano fatto un cammino eccezionale».