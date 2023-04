Inter-Lazio rimanda le ansie: settimana di respiro da sfruttare

Domani si gioca Inter-Lazio, lunch match della trentaduesima giornata della Serie A 2022/23. Per i nerazzurri una settimana bonus di respiro, prima di un maggio infuocato.

MASSIMO RISULTATO – Inter-Lazio di domani (fischio d’inizio alle 12.30) chiude un mese di fuoco per gli uomini di Simone Inzaghi. Un mese in cui i nerazzurri, fuori dalla Serie A, hanno centrato entrambi gli obiettivi prefissati. In Champions League, superare il Benfica raggiungendo le semifinali (dove l’avversario sarà il Milan). E in Coppa Italia l’approdo in finale, in programma il prossimo 24 maggio contro la Fiorentina, superando la Juventus nel doppio incontro. Meno bene è andata invece in campionato, con solo una vittoria (0-3 a Empoli) in quattro gare. Adesso però l’Inter ha l’occasione per riassestare la sua classifica, rimettendo il quarto posto al centro dei propri pensieri.

QUIETE ILLUSORIA – Il prossimo impegno extra-nazionale per l’Inter arriverà il 10 maggio, con l’andata delle semifinali di Champions League contro il Milan. Prima di quel momento, il calendario nerazzurro prevede tre partite consecutive di Serie A. Domani contro la Lazio, mercoledì contro il Verona (ore 21.00) e sabato prossimo contro la Roma (ore 18.00). Era da fine febbraio-inizio marzo che all’Inter non capitavano tre incontri di fila. E in quel frangente le cose andarono malissimo. Solo una vittoria (in casa col Lecce), e ben due sconfitte esterne, a Bologna e La Spezia. Un trittico che non deve ripetersi adesso, a due mesi di distanza.

NIENTE CALCOLI – Per l’Inter gli incroci con Lazio, Verona e Roma sono doppiamente importanti. Perché le due romane sono due avversarie dirette nella rincorsa alla qualificazione alla prossima Champions League. Per questo motivo, Simone Inzaghi dovrà dar fondo a tutte le sue doti di motivatore. Mettendo al centro dei pensieri dei suoi uomini l’obiettivo corretto. E sgomberando il campo mentale dalle ansie legate a Champions League e Coppa Italia. Inoltre, nei limiti del possibile, non dovrà abusare affatto del turnover. A partire da Inter-Lazio, dove dovrà mettere in campo il miglior undici possibile, puntando esclusivamente alla vittoria. Per pensare all’infuocato maggio ci sarà (poco) tempo più avanti.