Allegri: «Distacco dalle prime? Non vinceranno sempre! Stagione lunga»

Allegri ha parlato al termine di Napoli-Juventus, finita con la vittoria degli uomini di Spalletti per 2-1 (vedi articolo). Il tecnico dei bianconeri, ai microfoni di DAZN, ha analizzato la lotta scudetto e il distacco dalle prime in classifica.

STAGIONE LUNGA – Queste le parole di Massimiliano Allegri sul distacco accumulato in classifica: «Bisogna continuare a lavorare, sapendo che il campionato è lungo e servirà una bella rincorsa per entrare nelle prime quattro e riavvicinarsi alla zona che conta. Ho passato anche momenti più complicati. Ora conta solo la partita di Champions League martedì. Vincere non sarà facile. Poi affronteremo il Milan domenica. Ci sono ancora tanti scontri diretti, il campionato è lungo. Quelle davanti non potranno vincere sempre. Dobbiamo stare lì e provare a fare una vittoria». La Juventus è ferma a un punto, mentre il Napoli di Luciano Spalletti, con questa vittoria, è volato a nove. Domani contro la Sampdoria, Simone Inzaghi proverà a portare anche l’Inter a punteggio pieno.