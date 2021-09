Mulattieri stavolta non trova il gol, solo un pareggio per il Crotone

Mulattieri è sceso in campo da titolare in Crotone-Reggina. Il giovane talento in prestito dall’Inter stavolta non ha trovato il gol e la sua squadra non è andata oltre l’1-1.

ZERO – Dopo tre gol nelle prime due giornate e uno in Coppa Italia, stavolta Samuele Mulattieri non trova la via della rete. A passare in vantaggio è la Reggina con Andrej Galabinov al 43′ chiudendo il primo tempo sullo 0-1. Il Crotone trova il pareggio nella ripresa, con Ahmad Benali al 58′. Il punteggio si fissa sull’1-1 e non cambia più. Per Mulattieri 90′ da titolare, ma nessun guizzo in zona gol. Le due squadre devono così accontentarsi di un punto a testa. Il Crotone rimane ancora a secco di vittorie, con due pareggi e una sconfitta nelle prime tre giornate di campionato.