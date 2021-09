Juventus, altro tonfo contro il Napoli! Spalletti vince e vola a 9 punti

Napoli-Juventus è andata in scena allo Stadio “Diego Armando Maradona”. Il match valido per la terza giornata di Serie A si è concluso con il punteggio di 2-1 per i padroni di casa in rimonta.

BIG MATCH – Dopo la sosta per le nazionali, la Serie A riparte subito con un match di cartello: Napoli-Juventus allo Stadio “Diego Armando Maradona”. I bianconeri di Massimiliano Allegri passano in vantaggio al 10′ grazie a un erroraccio di Kostas Manolas che regala la palla ad Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo non si fa pregare e batte David Ospina. Il primo tempo si chiude così sul punteggio di 0-1. Nella ripresa il Napoli di Luciano Spalletti parte forte e mette alle strette la Juventus. Il pareggio è nell’aria e arriva al 57′ con l’ex Inter Matteo Politano, bravo ad approfittare di una palla non trattenuta da Wojciech Szczesny. I padroni di casa trovano il vantaggio all’85’ dopo un altro errore bianconero, stavolta di Moise Kean che devia verso la sua porta e Kalidou Koulibaly deve solo ribadire in rete la corta respinta del portiere. Il Napoli vince 2-1 in rimonta e vola a 9 punti in classifica, la Juventus rimane ferma a 1.