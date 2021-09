Shakhtar Donetsk, vittoria pesante in casa per gli avversari dell’Inter

Lo Shakhtar Donetsk di De Zerbi ha affrontato il Dnipro in campionato. Gli avversari dell’Inter in Champions League hanno vinto il match per 2-0.

TRE PUNTI – Lo Shakhtar Donetsk è inserito nel Gruppo D di Champions League con Inter, Real Madrid e Sheriff Tiraspol. La prima sfida contro i nerazzurri andrà in scena il 28 settembre in Ucraina. Oggi gli uomini di Roberto De Zerbi hanno affrontato il Dnipro in casa per la settima giornata del campionato ucraino. Lo Shakhtar Donetsk si è imposto per 2-0 con i gol del brasiliano Fernando al 15′ del primo tempo e di Lassina Traoré all’88’. I prossimi avversari dell’Inter di Simone Inzaghi salgono così a 16 punti in classifica, rimanendo al secondo posto dietro la Dinamo Kiev che comanda a quota 19.