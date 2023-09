Allegri cambia obiettivo: «Inter meritatamente prima! La Juventus…»

Allegri dribbla la lotta Scudetto in casa Juventus e parla dell’Inter capolista. L’allenatore bianconero, protagonista in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Lecce di Serie A, preferisce essere considerato non in corsa per il tricolore. O, quantomeno, non grande favorito

OBIETTIVO REALE – Alla vigilia di Juventus-Lecce in casa bianconera si torna a guardare la classifica di Serie A e quindi il gap dall’attuale capolista in solitaria. Uno scontro quasi diretto tra la Juventus quarta a quota 11 e il Lecce incredibilmente terzo a 12. Ne parla proprio l’allenatore Massimiliano Allegri, che vola basso: «Come ho sempre detto, in questa stagione Inter, Napoli e Milan sono le tre squadre sopra a tutte le altre. L’Inter in questo momento sta dimostrando di meritare ampiamente il primo posto in classifica. Noi dobbiamo essere bravi a lottare, come stiamo facendo ora, per i primi quattro posti. Bisogna ripartire dopo la chiusura di un ciclo e non è mai facile. Gli errori capitano». Allegri dribbla l’argomento Scudetto parlando semplicemente del piazzamento in Champions League, che può verificarsi anche fallendo l’obiettivo tricolore. La Juventus, senza coppe internazionali in stagione, si considera davvero sotto il livello di Inter, Milan e Napoli in questa Serie A? Pretattica allegriana per alleggerire la pressione mediatica…