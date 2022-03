Alessio: «Inter, addio scudetto se non vinci con la Juventus! Decisiva»

Angelo Alessio, ex vice allenatore di Antonio alla Juventus, sulle frequenze di Radio Sportiva ha detto la sua riguardo Juventus-Inter e il futuro di Paulo Dybala.

LOTTA SCUDETTO – Angelo Alessio parla così di Juventus-Inter e della lotta scudetto in Serie A: «La Juventus nel girone di ritorno ha fatto benissimo. Mentre i nerazzurri nelle ultime 6-7 partite hanno perso tutto il vantaggio e la fiducia che avevano accumulato. Adesso Juventus-Inter sarà decisiva per i nerazzurri. Perché potrebbe essere decisiva e dire addio allo scudetto, mentre i bianconeri continuerebbero a sperare. Sarà una partita molto importante per entrambe».

SU DYBALA – Alessio parla anche del mancato rinnovo di Dybala alla Juventus: «Le pretese di alcuni giocatori sono così elevate che le squadre ci pensano dieci volte a rinnovare a certe cifre, ma non soltanto Dybala».