De Canio: «Inter, addio Lautaro Martinez? Sì ma reinvestire con equilibrio»

In collegamento su Sky Sport 24, Luigi De Canio ha ipotizzato il possibile addio di Lautaro Martinez dall’Inter. Per il tecnico, serve però un mercato ragionato ed equilibrato.

RINFORZI − Secondo De Canio, l’Inter deve ragionare in un certo modo: «Credo che una società dovrebbe arrivare ben chiare ed equilibrate quelle che sono le proprie condizioni. E come possa migliorare la squadra mettendo a confronto il punto di vista tecnico ed economico. Se Lautaro Martinez venisse ceduto a tanti soldi, ovviamente quei soldi dovranno essere reinvestiti per un altro giocatore. L’Inter però deve rimanere competitiva a tutti i livelli. Mi auguro che la squadra venga rinforzata e gestita dal punto di vista tecnico ed economico».