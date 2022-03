Handanovic non rinnova? L’Inter ha già in mente il vice-Onana – SM

L’Inter, secondo quanto riportato da Sportmediaset, qualora non dovesse rinnovare il contratto di Samir Handanovic, ha già in mente il nome di un possibile vice-Onana

PIANO B – L’Inter è pronta ad accogliere André Onana in vista della prossima stagione. In tal senso, la permanenza di Samir Handanovic, ad oggi, è del tutto scontata. Ecco perché, secondo Sportmediaset, la società di Viale della Liberazione ha in mente il nome di un portiere della nazionale, cioè Salvatore Sirigu. L’esperto portiere italiano è attualmente al Genoa e potrebbe essere un rinforzo in più considerando anche l’addio certo di Ionut Radu (vedi articolo).

Fonte: Sportmediaset