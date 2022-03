Inter in nazionale: dal pomeriggio l’ultimo giro di marzo, con uno in più

Ultimi impegni per i giocatori dell’Inter in nazionale, dopo una domenica e lunedì senza partite. Oggi tocca a sette nerazzurri, più uno: Onana, il cui Camerun alle 21.30 sarà in Algeria per cercare di ribaltare lo 0-1 dell’andata e qualificarsi ai Mondiali. All’1.30, quando in Italia sarà già mercoledì, Correa, Sanchez e Vidal in Sud America.

INTER IN NAZIONALE – I GIOCATORI IMPEGNATI MARTEDÌ 29 MARZO 2022

NICOLÒ BARELLA, ALESSANDRO BASTONI, HAKAN CALHANOGLU – Turchia-Italia (amichevole) ore 20.45 a Konya, Turchia.

DENZEL DUMFRIES – Olanda-Germania (amichevole) ore 20.45 ad Amsterdam, Olanda.

EDIN DZEKO – Bosnia-Lussemburgo (amichevole) ore 20.45 a Zenica, Bosnia.

IVAN PERISIC – Croazia-Bulgaria (amichevole) ore 17 a Doha, Qatar.

MILAN SKRINIAR – Finlandia-Slovacchia (amichevole) ore 18 a Murcia, Spagna.