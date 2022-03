Inter, oggi la ripresa degli allenamenti. Una novità per Brozovic e de Vrij – CdS

Per l’Inter inizia ufficialmente oggi la settimana che di fatto porta all’importantissima sfida di campionato contro la Juventus. Pronta la ripresa degli allenamenti ad Appiano Gentile, secondo il Corriere dello Sport con una novità importante legata a Marcelo Brozovic e Stefan de Vrij, fin qui infortunati.

OGGI LA RIPRESA – L’Inter oggi si ritroverà ad Appiano Gentile con la ripresa degli allenamenti, scatta ufficialmente la settimana che porta alla sfida contro la Juventus. Allenamenti ancora a ranghi ridotti, visto che non ci saranno i primi rientri, visto che i primi, gli europei, torneranno a disposizione di Simone Inzaghi solamente domani. Il lavoro, secondo il quotidiano romano, sarà finalizzato a testare le soluzioni migliori per la sfida con i bianconeri. La novità più importante, però, è finalmente il ritorno in gruppo di Marcelo Brozovic e Stefan de Vrij, quindi recuperati e verso una convocazione.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

