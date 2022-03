Radu, decisione presa per il futuro! Anche l’Inter ha le idee chiare – IN

Ionut Radu sta per concludere la sua seconda stagione all’Inter (dopo il suo ritorno) da secondo di Samir Handanovic e con una sola presenza. Il portiere ha già le idee chiare sul suo futuro e, secondo quanto raccolto dalla redazione di Inter-News.it, anche la società di Viale della Liberazione.

IL FUTURO – Ionut Radu e il suo entourage (Oscar Damiani e anche Crescenzo Cecere) sono scontenti del poco utilizzo negli ultimi due anni e per questo motivo al termine di questa stagione lascerà sicuramente l’Inter. Da capire solo la possibile destinazione, ma quel che certo è che l’Inter manterrà una sorta di prelazione sul ragazzo. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, difatti, il portiere sarà ceduto, ma la dirigenza nerazzurra non vuole perdere del tutto il portiere rumeno e per questo lo cederà, ma con la formula del prestito. Il calciatore ha ancora due anni di contratto con l’Inter e per questo motivo non sarà ceduto a titolo definitivo. Radu piace in Serie A (e non solo), Sassuolo ed Hellas Verona potrebbero essere due piste concrete, soprattutto la seconda considerando la presenza di Ivan Juric, che lo ha già allenato al Genoa.