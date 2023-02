Albertini: «Milan, molta delusione contro l’Inter. Sono preoccupato»

Albertini è deluso per come il Milan, squadra dove ha giocato per la gran parte della sua carriera, ha affrontato il derby di domenica sera contro l’Inter. L’ex centrocampista, a Sport Mediaset, mostra la sua amarezza per l’1-0 del Meazza.

LA VOCE DELLA SCONFITTA – Demetrio Albertini è rammaricato per il Milan KO nel derby contro l’Inter: «Molta delusione, anche proprio per come è avvenuto. Si è giocato poco. Cosa deve fare Stefano Pioli? Non lo so, lasciamo a loro che sanno come lavorare. La cosa che diciamo mi fa oggettivamente preoccupare è che non c’era sentimento, in una partita che poteva determinare la stagione. Il modulo? Non voglio entrare in quelle cose lì, perché bisogna rispettare il lavoro di tutti. Vedo una cosa che mi fa preoccupare».