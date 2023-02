Gentile: «Tra Inter e Milan gran differenza. Anche in Champions League»

L’Inter domenica sera ha surclassato il Milan, nonostante il risultato dica solo 1-0. Gentile, ospite di Sky Sport 24, vede una manifesta superiorità anche per quanto riguarda il rendimento fatto in Champions League.

ARRIVANO LE COPPE – Fra una settimana cominciano gli ottavi di finale di Champions League, con l’Inter che sarà impegnata nella seconda. Riccardo Gentile valuta il doppio impegno: «Il Porto storicamente è una squadra difficile da affrontare in Europa. È seconda in Portogallo, in un campionato che il Benfica sta stradominando, però ha perso due partite. L’ultima l’ha persa a ottobre, è una di quelle squadre che in Champions League devi affrontare sempre con grande attenzione. Però mi viene da dire una cosa: tra Inter e Milan in questa fase c’è una grande differenza. Nel 2023 l’Inter ha fatto tredici punti e il Milan cinque, ha numeri e rosa superiori. In più c’è un girone superato brillantemente, contro pronostico per quanto mi riguarda e per il quale bisogna fare i complimenti alla squadra di Simone Inzaghi. Ha eliminato il Barcellona, che è primo nella Liga a +8 sul Real Madrid campione d’Europa: l’impresa dell’Inter va sottolineata, passa assieme al Bayern Monaco. Inter-Porto è una partita da prendere con le molle, ma può passare il turno».