Adani: “Inter, se parte Lautaro Martinez punta su Kaio Jorge. Mi ricorda…”

Daniele Adani, nel corso di un’intervista rilasciata al quotidiano “TuttoSport” ha parlato della possibile partenza di Lautaro Martinez dall’Inter, destinazione Barcellona

MERCATO – Queste le parole di Daniele Adani: «Kaio Jorge? Ne ho parlato nelle dirette che facciamo con Bobo Vieri e a Sky discutendo di come l’Inter avrebbe potuto investire la plusvalenza di Lautaro Martinez, se andasse al Barcellona in cambio di Griezmann. L’ho visto al Mondiale Under 17 dove è stato assoluto protagonista, l’ho visto in Libertadores contro il Defensa y Justicia di Crespo entrare a meno di mezz’ora dalla fine e praticamente vincere la partita. E parliamo di un 2002: è un giocatore che ha dentro calcio, ha colpi e intelligenza. È chiaro che non ha esperienza, però ormai sui talenti brasiliani bisogna andare con grande anticipo. A me ricorda Gabriel Jesus: ha il colpo e sa giocare con gli altri».

Fonte: Sergio Baldini – Tuttosport