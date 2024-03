Acerbi ascoltato dalla Procura Federale, ma da Appiano Gentile – Sky

La Procura Federale lavora per consegnare al più presto la relazione al Giudice Sportivo della Serie A, in merito al caso Francesco Acerbi e Juan Jesus. Presto entrambi i calciatori saranno ascoltati, in particolare il difensore nerazzurro che, come specificato da Sky Sport, sarà ascoltato da Appiano Gentile.

MODALITÀ DIVERSA – Prosegue il lavoro della Procura Federale dopo il caso di Inter-Napoli. Juan Jesus questo fine settimana sarà ascoltato dal Procuratore Giuseppe Chiné, che intanto ha già acquisito le immagini per la prova televisiva. Venerdì toccherà a Francesco Acerbi, affiancato dall’avvocato del club nerazzurro, in videoconferenza da Appiano Gentile spiegherà la sua versione dei fatti, alla presenza di un rappresentate della Procura. Probabile che venga ascoltato anche l’arbitro La Penna, direttore di gara della sfida di San Siro. La sentenza è attesa prima del prossimo turno di campionato dopo la pausa per le Nazionali.