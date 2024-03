Inter, Inzaghi senza Acerbi e de Vrij? Due opzioni (una più probabile)

L’Inter rimane in attesa riguardo alla situazione di Acerbi che rischia una maxi squalifica a causa delle presunte frasi razziste rivolte a Juan Jesus. Il difensore nerazzurro domani verrà ascoltato dalla Procura Federale e in seguito il Giudice Sportivo prenderà la sua decisione. Nel frattempo non arrivo buone notizie dal ritiro dell’Olanda, dove de Vrij ha accusato un problema. In caso di assenza di entrambi i centrali, quali sarebbero le soluzioni di Inzaghi?

IN ATTESA – L’Inter è tornata al lavoro ad Appiano Gentile dove si è presentato anche Francesco Acerbi che domani dovrà dire la sua verità alla Procura Federale riguardo a quanto successo con Juan Jesus. Il difensore nerazzurro, qualora venissero provate le presunte frasi razziste rivolte al brasiliano, rischia una maxi squalifica, fino a 10 giornate, per cui la sua stagione sarebbe sostanzialmente finita.

SOLUZIONI – Nel frattempo Simone Inzaghi deve già pensare alle possibili soluzioni in campo, con l’aggravante del problema accusato da Stefan de Vrij nel ritiro dell’Olanda: l’ex Lazio ha sentito dolore al flessore, per cui domani sarà già di ritorno a Milano, dove svolgerà esami più approfonditi per capire l’entità dell’infortunio.

Inter, senza Acerbi e de Vrij Inzaghi ha due possibili soluzioni: una più probabile dell’altra

Quali sarebbero dunque le soluzioni di Inzaghi in caso di assenza di entrambi i difensori centrali? Due strade: Alessandro Bastoni spostato al centro della difesa con Benjamin Pavard sul centro-destra e Carlos Augusto sul centro-sinistra. Il brasiliano ex Monza si è allenato ancora a parte ma il rientro in gruppo è ad un passo. L’altra opzione prevede Yann Bisseck al centro della difesa con Pavard fisso sul centro-destra e Bastoni sul centro-sinistra come di consueto. Per questioni di rodaggio ed esperienza, ora come ora sembra più probabile la prima opzione. I prossimi giorni chiariranno un po’ tutto, anche le idee di Inzaghi.