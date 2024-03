De Vrij infortunio con l’Olanda! Lascia la Nazionale e torna in Italia – SM

Piove sul bagnato per Simone Inzaghi, che in difesa rischia di perdere Francesco Acerbi per squalifica. In quel preciso ruolo, potrebbe perdere anche Stefan de Vrij, di ritorno dall’Olanda dopo l’infortunio subito con la sua Nazionale, così come riportato da Sportmediaset.

TEGOLA IN DIFESA – Infortunio per Stefan de Vrij, impegnato in questi giorni con l’Olanda. Il difensore dell’Inter ha riportato dei problemi all’adduttori e per questo motivo farà ritorno in Italia. Resta dunque in dubbio per la prossima sfida di campionato contro l’Empoli, dove Simone Inzaghi dovrà prima valutare la situazione legata a Francesco Acerbi, che potrebbe essere squalificato dopo la vicenda Juan Jesus. Situazione da monitorare nei prossimi giorni, anche se in questo momento non sembrerebbe essere qualcosa di grave.

Fonte: Sportmediaset