Thuram sul caso Acerbi-Juan Jesus lancia un segnale a entrambi

Thuram ha parlato oggi dal ritiro della Francia, toccando naturalmente anche il tema legato al compagno di squadra Acerbi, accusato di frasi razziste da Juan Jesus, difensore del Napoli. L’attaccante nerazzurro, pur senza sbilanciarsi troppo dato che c’è una procedura in corso, manda un doppio messaggio, sia all’uno che all’altro protagonista della vicenda

DOPPIO MESSAGGIO – Marcus Thuram non è certamente un tipo che ha paura di esprimere un’opinione, anche se quest’ultima riguarda un caso che coinvolge un amico e compagno di squadra, ovvero Francesco Acerbi. Il tema è quello della lotta al razzismo che in casa Thuram viene mandata avanti da anni, in primis dal padre Lilian, ex difensore di Parma e Juventus, che sull’argomento ha anche scritto un libro. L’attaccante nerazzurro, interpellato in conferenza stampa dal ritiro della Francia, manda un doppio importante messaggio: uno ad Acerbi e uno a Juan Jesus.

Al compagno di squadra dice “è giusto rimanere al club per difendersi o spiegare cosa è successo” e lo è altrettanto “non andare in Nazionale” essendo che c’è una procedura in corso che lo stesso Thuram definisce “grave”. Rivolgendosi poi alla presunta vittima di razzismo, ossia Juan Jesus, dice a chiare lettere di essere d’accordo con il connazionale e portiere del Milan, Mike Maignan, che a Udine ha deciso di lasciare il campo per ribellarsi ai beceri cori intonati dai tifosi friulani.

Thuram non ritiene opportuno che il giocatore vittima di razzismo rimanga in campo, altrimenti il messaggio che passa è che queste cose possano succedere e che siano normali. Un po’ come Juan Jesus aveva inizialmente fatto credere al termine di Inter-Napoli, salvo poi ritrattare con una versione ben più grave. Domani, dopo il confronto con la Procura Federale, la situazione di Acerbi sarà più chiara, in attesa del confronto poi con Thuram e il resto dei compagni.