VIDEO – Inter, torello in allenamento: Conte in...

VIDEO – Inter, torello in allenamento: Conte in mezzo e… in scivolata!

Condividi questo articolo

Conte sta preparando Inter-Bayer Leverkusen con la solita maniacalità ai dettagli. Se potesse il tecnico nerazzurro si schiererebbe in mezzo al campo, come dimostrato dal video del torello della vigilia. L’entusiasmo in casa nerazzurra al momento è piuttosto alto

MISTER TORELLO – C’è un incontrista in più in mezzo al campo e non è un calciatore. L’Inter si prepara al meglio per i quarti di finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen e lo fa tra l’entusiasmo generale. Entusiasmo motivato dal momento storico vissuto. La squadra nerazzurra è l’unica italiana rimasta nelle competizione e può ancora portare a casa un trofeo internazionale. Come l’Atalanta, che però in Champions League dovrà vedersela con ben altri avversari. Intanto alla vigilia di Inter-Bayer Leverkusen non manca il torello, a cui partecipa – ovviamente – anche Antonio Conte, più carico che mai. Proprio Conte è il protagonista indiscusso di questa fase dell’allenamento. Quando il tecnico va in mezzo, non si risparmia. E che scivolate tra le risate generali! Di seguito il video pubblicato dalla società nerazzurra attraverso il proprio account Twitter.