Atletico Madrid, due positivi al Coronavirus: il comunicato della societÃ 

Atletico Madrid, due positivi al Coronavirus: il comunicato della società

Con una nota pubblicata sul sito web ufficiale della società, l’Atletico Madrid ha comunicato due positività al Coronavirus dopo i test effettuati a Lisbona come protocollo per partecipare ai quarti di finale di Champions League. Di seguito il comunicato del club.

DUE POSITIVI – Con un comunicato ufficiale, l’Atletico Madrid ha comunicato due positività nella ‘spedizione’ partita verso Lisbona per i quarti di finale di Champions League. Queste le parole della società della capitale spagnola: “Ieri, sabato 8 agosto, tutti i membri della Prima Squadra e dello staff presenze a Lisbona si sono sottoposti ai test di protocollo per partecipare ai quarti di finale della Champions League. Tra i risultati, sono stati rilevati due positivi, che si trovano già in isolamento domiciliare e sono stati comunicati alle autorità competenti, alla UEFA e al consiglio superiore dello sport. Inoltre si è anche già attivato il protocollo previsto per questi casi. Inoltre, verrà rispettata la massima discrezione per quanto riguarda l’identità dei due casi positivi”.