Udinese-Inter, ora missione in salita. Ma non è finita finché non è finita

Udinese-Inter si giocherà alle ore 18. Alla Dacia Arena purtroppo bisogna inseguire, a prescindere da cosa farà il Milan nel pomeriggio contro la Fiorentina. Non c’è però da mollare la presa.

TENERE IL RITMO – Udinese-Inter rischia di essere una partita pesantissima. Il risultato del Milan contro la Fiorentina, che si saprà appena prima di iniziare il riscaldamento, condizionerà in un senso o nell’altro l’andamento della partita. Tutto questo complice lo spreco colossale di Bologna, che ha complicato il finale di stagione. L’obiettivo, adesso, è far sì che il tracollo del Dall’Ara non costi troppo. Non c’è più il destino in mano, ora dei rossoneri, ma l’Inter deve ugualmente fare il suo e poi vedere cosa succede. Di occasioni nel 2022 se ne sono buttate al vento tante, ma qualsiasi cosa accada da qui al 22 maggio l’importante è che non si facciano altri regali. Altrimenti tutto sarebbe inutile.

IL REBUS PORTIERE – La mattinata che precede Udinese-Inter sarà decisiva per capire le condizioni di Samir Handanovic. Il portiere sloveno, grande ex di giornata, non ha ancora superato il problema all’addome che l’ha tenuto fuori a Bologna. Se il risveglio muscolare non dovesse dare buone sensazioni Simone Inzaghi ha già ribadito la fiducia verso Ionut Andrei Radu, dopo il gravissimo errore costato la sconfitta al Dall’Ara. Tornano Robin Gosens, Arturo Vidal e l’oggetto misterioso Felipe Caicedo, ma non Alessandro Bastoni infortunato. In gruppo c’è pure Hakan Calhanoglu, solo per stare vicino ai compagni essendo squalificato. Udinese in forma e reduce dallo 0-4 mercoledì a Firenze, col rientro di Roberto Pereyra a disposizione di Gabriele Cioffi(vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 16.30 il vero countdown a Udinese-Inter: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta streaming (vedi articolo).