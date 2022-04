Udinese-Inter, Cioffi ritrova Pereyra: lo rimette subito in formazione?

Udinese-Inter si giocherà domani alle 18. Cioffi ha confermato il rientro di Pereyra (vedi articolo) e l’argentino potrebbe essere anche rilanciato come titolare.

IL RIENTRO – Roberto Pereyra sarà a disposizione di Gabriele Cioffi per Udinese-Inter. Un problema muscolare l’ha tenuto fuori nelle ultime tre partite, compresa quella di mercoledì a Firenze. Ora ha recuperato e potrebbe giocare titolare, l’alternativa è mettere Lazar Samardzic. A centrocampo c’è un’assenza sicura, quella di Jean-Victor Makengo squalificato alla pari di Hakan Calhanoglu. Per sostituire il francese, peraltro a segno nello 0-4 di tre giorni fa con la Fiorentina, ci sarà Tolgay Arslan che nell’ultimo precedente alla Dacia Arena fu graziato da un clamoroso secondo giallo. Improbabile invece vedere anche solo in panchina Beto, pure lui alle prese con problemi fisici: non si tocca Gerard Deulofeu, c’è il ballottaggio fra Ignacio Pussetto e Isaac Success per sostituirlo. I due si sono più o meno alternati nel periodo senza il portoghese, al Franchi l’ha spuntata il nigeriano.

RIENTRO IN DIFESA – L’Udinese ha un altro recupero sicuro per l’Inter, quello del difensore argentino Nehuén Pérez. Nel recupero di mercoledì era squalificato, ora ha scontato la sanzione e si riprenderà il posto al centro della retroguardia nel 3-5-2. Con lui Pablo Marì, che ha aperto il poker sulla Viola, e Rodrigo Becao: l’escluso sarà quindi Bram Nuytinck, veterano ma non più titolare fisso. In porta nessun dubbio sulla presenza di Marco Silvestri, così come sulle fasce con Nahuel Molina a destra e Destiny Udogie a sinistra. Il laterale mancino classe 2002 si sta imponendo in questa stagione e con la Fiorentina ha firmato il suo quarto gol in questa Serie A. Completa il centrocampo Walace come vertice centrale, gli altri due saranno gli interni. Questa la probabile formazione di Cioffi per Udinese-Inter: Silvestri; Rodrigo Becao, Pablo Marì, Pérez; Molina, Pereyra, Walace, Arslan, Udogie; Success, Deulofeu.