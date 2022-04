Cioffi: «Che emozione affrontare i campioni d’Italia! Pereyra? Dico questo»

Gabriele Cioffi ha parlato durante la conferenza stampa alla vigilia di Udinese-Inter. Il tecnico ha espresso tutta l’emozione sua e dei giocatori nell’affrontare l’Inter campione in carica. Poi un aggiornamento su Pereyra

ASTICELLA SI ALZA − Cioffi parla di ambizione ed emozione nello sfidare l’Inter: «L’asticella si alza di parecchio, da una corsa ad ostacoli diventa una gara di salto in alto. Affrontiamo i Campioni d’Italia che lavorano insieme dal 2019. Ci arriviamo emozionati e con ambizione. Emozionati perché gare come questa generano emozioni visto che ci aspettiamo di giocare in una Dacia Arena piena, ambiziosi perché credo che un giocatore debba sognare sempre l’impresa e perché sappiamo che sarà una partita di fatica, sofferenza e sacrifici».

AVVERSARI CATTIVI − Cioffi non ha dubbi sull’Inter che arriverà a Udine: «Sono i campioni. Se lo sei vuol dire che hai giocatori forti mentalmente per reagire all’errore. Ce li aspettiamo cattivi, decisi ed affamati ma noi lo saremo di più. Per quanto riguarda le assenze, non bado alle nostre figuriamo se guardo quelle loro».

LAVORO SUGLI ESTERNI − Sulle corsie si giocherà il match, così Cioffi: «Abbiamo preparato la partita recuperando. E’ la quinta gara in 15 giorni e non siamo abituati a farlo ma l’obiettivo è affrontare tutte le partite ad un livello psico-fisico alto. Sotto l’aspetto fisico, quindi, l’abbiamo preparata riposando. A livello emotivo, non credo sia una gara da preparare perché ho la fortuna di allenare una squadra di ragazzi ambiziosi. Per quanto riguarda Udogie e Molina, noi abbiamo l’obiettivo di fare una partita robusta e solida, quindi loro ma anche Soppy e Zeegelaar avranno il compito di far parte di questa gara e leggere i momenti in cui questa cambierà».

RIENTRI E ASSENZE − Cioffi aggiorna sulle condizioni di due giocatori: «Il Tucu Pereyra è sempre pronto. Per quanto riguarda Makengo è un peccato perché è in un momento di forma strepitoso ma sono convinto che lo sarà fino a fine stagione. E’ un valore aggiunto. Adesso valuteremo quale sarà la miglior soluzione per sostituirlo».

TIFOSI − Cioffi fa i complimenti ai supporter friulani: «I tifosi danno una marcia in più e ci danno più responsabilità. Ho sempre detto con i ragazzi che l’obiettivo condiviso è rendere chi ci guarda orgoglioso di ciò che viene fatto in campo, al di là del risultato. Questo deve essere sempre riconosciuto e credo che sia il motivo reale per cui la Dacia Arena sarà piena. Questo ci da tanta voglia di lottare con ancora più ardore».

Fonte: Udinese.it