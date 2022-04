VIDEO – Napoli-Sassuolo 6-1, Serie A: gol e highlights della partita

Napoli-Sassuolo, anticipo della trentacinquesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 6-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Diego Armando Maradona.



DILAGANTE TROPPO TARDI – Napoli-Sassuolo 6-1 nell’anticipo della trentacinquesima giornata di Serie A. Dopo un punto in tre partite il Napoli si risveglia con un punteggio tennistico, ma per vincere il campionato il treno è passato. In avvio orrore di Vlad Chiriches, retropassaggio sul quale si avventa Victor Osimhen che salta Andrea Consigli e prende il palo. Al 7′ corner di Lorenzo Insigne e colpo di testa di Kalidou Koulibaly che sblocca il risultato. Situazione in fotocopia al quarto d’ora, stavolta è Osimhen a incornare con rimpallo sulla traversa e palla in rete. Osimhen poi si traveste da uomo assist al 19′, da destra cross basso e Hirving Lozano ha già fatto 3-0. Passano altri due minuti e Dries Mertens con un bel tiro secco sul primo palo si iscrive alle marcature. All’intervallo è 4-0, ma il Napoli non si ferma anche perché il Sassuolo non oppone reazione. Su assist dal fondo di Fabian Ruiz Mertens fa doppietta col destro al limite dell’area piccola, quando si è al 54′. A dieci minuti dal termine cross da destra, prima deviazione a favorire Amir Rrahmani ed ecco il sesto gol. Solo per le statistiche il 6-1 di Maxime Lopez all’87’, con una sorta di rigore in movimento.

Video con gli highlights di Napoli-Sassuolo dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.