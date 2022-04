Acerbi riscatto dopo il Milan: la Lazio vince al 90′, Spezia avanti tre volte ma KO!

Scoppiettante anticipo serale di Serie A fra Spezia e Lazio. Al Picco finisce 3-4, coi liguri avanti tre volte e raggiunti dai biancocelesti che trovano il gol partita al 90′ con Acerbi. Per lui grande soddisfazione dopo l’orrore col Milan.

TRIPLA RIMONTA – La Lazio stavolta allo scadere trova i tre punti dopo aver perso col Milan domenica scorsa. Brutto KO per lo Spezia, che va avanti tre volte ma perde incredibilmente 3-4. Al 9′ il primo vantaggio: punizione da sinistra, tocca Petko Hristov e Kelvin Amian sfrutta la dormita di Mohamed Basic e Thomas Strakosha per deviare in rete. Un fallo di mano ingenuo di Dimitris Nikolaou causa un rigore poco dopo la mezz’ora, trasforma Ciro Immobile al 33′. Ma due minuti dopo l’altro disastro lo fa Patric, non nuovo a certi errori, perdendo palla a centrocampo e lasciando campo aperto a Kevin Agudelo per involarsi solo davanti a Strakosha e segnare. Nel recupero gol annullato a Daniele Verde, per fuorigioco. Al 54′ il secondo pari della Lazio: Mattia Zaccagni si accentra da sinistra e calcia col destro, palla sul palo e rimpallo sfortunato su Ivan Provedel che fa un autogol sfortunatissimo. Come fra 1-1 e 2-1 lo Spezia reagisce subito e segna di nuovo, con un bel colpo di testa di Hristov (rete e assist). La Lazio però la riprende per la terza volta: lancio lungo, Sergej Milinkovic-Savic prende il tempo ad Arkadiusz Reca e davanti a Provedel lo batte. C’è un lungo check al VAR per un possibile fallo in attacco, che poteva anche starci, ma poi arriva l’OK. Zaccagni va vicino a prendersi la marcatura personale, colpisce il palo. Ma al 90′ proprio Francesco Acerbi, dopo quanto successo col Milan, si riscatta anticipando Reca al termine di un’azione insistita.