Handanovic c’è o non c’è? Inzaghi (e l’Inter) appesi a un filo – CdS

L’Inter alle 18 è di scena alla Dacia Arena contro l’Udinese di Cioffi nella quartultima giornata di Serie A. Per vincere lo scudetto serve vincerle tutte e sperare in un ko del Milan. Intanto Inzaghi deve capire se questo pomeriggio, dal primo minuto, ci sarà Samir Handanovic oppure no.

DILEMMA – L’Inter, a poco più di 12 ore dal match contro l’Udinese, non sa se a difendere la porta nerazzurra ci sarà Samir Handanovic oppure no. Il capitano dell’Inter non sta bene ancora, non è al 100% e come scrive il Corriere dello Sport, ogni decisione verrà sciolta soltanto stamani durante il risveglio muscolare della squadra. Soltanto in quest’occasione Inzaghi e il suo staff capiranno se Handanovic ce la farà oppure no. In ogni caso, come affermato anche dallo stesso tecnico ieri in conferenza, la porta sarà affidata a Radu che ha la piena fiducia. Insomma, un dilemma non da poco per Inzaghi e l’Inter che sperano che Handa torni titolare già oggi.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti