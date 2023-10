Torino-Inter, Inzaghi riflette sugli undici: il criterio nella scelta – CdS

Si procede velocemente verso Torino-Inter. Il Corriere dello Sport spiega quale sarà il criterio di scelta di Inzaghi per la formazione titolare.

PROBABILI SCELTE – Pochissimo tempo a disposizione per preparare Torino-Inter e tante variabili a cui dover fare attenzione. Simone Inzaghi solo oggi potrà a vere a disposizione tutti (o quasi, considerando gli infortunati) i suoi uomini. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport per la prima trasferta dopo la sosta per le Nazionali l’allenatore piacentino ha intenzione di scendere in campo con la sua Inter migliore, quella formata dai titolari.

CRITERIO – La scelta degli undici, però, non è così semplice. Soprattutto perché, oltre a tenere a mente gli impegni in calendario successivi, Inzaghi dovrà prendere in considerazione anche le energie spese dai suoi giocatori con le rispettive nazionale nei giorni precedenti. Dunque, nei criteri di scelta del tecnico interista ci saranno, sicuramente, i minuti trascorsi in campo e le fatiche fatte dai suoi uomini in questi ultimi giorni. Fortunatamente, ad esempio, i CT non hanno particolarmente spremuto gli attaccanti nerazzurri Marcus Thuram e Lautaro Martinez. Al contrario di Alexis Sanchez, che ha giocato bene 180′ col Cile, pur non dimostrandosi in formissima. Hakan Calhanoglu, invece, è stato utilizzato dalla Turchia per entrambe le sfida di qualificazione europea, poi ottenuta. A loro si aggiunge anche Benjamin Pavard, al quale molto probabilmente Inzaghi non rinuncerà per Torino-Inter.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia