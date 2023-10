Pavard, la Francia lo carica a mille: pronto per prendersi l’Inter! – CdS

Pavard torna a Milano soddisfatto di quanto mostrato in Francia. Il difensore, secondo il Corriere dello Sport, è pronto a prendersi l’Inter.

ESPERIENZA – Benjamin Pavard non poteva lasciare un ricordo migliore di sé in Francia, prima della chiusura della sosta Nazionali. La sua doppietta contro la Scozia è arrivata in una semplice amichevole, ma è servita per evidenziare le sue qualità e ricordare a sé stesso e a gli altri di essere un calciatore completo e d’esperienza. Questo lo sa bene Simone Inzaghi, che non può già fare a meno dell’eleganza e della pulizia del giovane difensore e lo ha schierato ben cinque volte da titolare nelle prime dieci partite. Un percorso, questo, che è stato graduale ma che sembra destinato a continuare con una riconferma.

MIGLIORARE – Anche contro il Torino, nella trasferta di sabato prossimo, sicuramente Pavard sarà fra i titolarissimi dell’Inter. Anche perché, stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, il francese è tornato a Milano, dopo la fine del ritiro con la propria Nazionale, carico e entusiasta. Il difensore non vede l’ora di tornare in campo anche con la maglia nerazzurra e a dare una mano, non solo in difesa, ma anche come supporto nella manovra dei suoi compagni. Su questo, infatti, spingerà molto Inzaghi, come ha fatto finora anche col compagno di reparto Alessandro Bastoni.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia