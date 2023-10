Tonali e l’ammissione: ha scommesso sul Milan. Ma niente illecito – TS

Tonali, così come Fagioli, ha ammesso di aver scommesso sul calcio: questo è vietato dal Codice di Giustizia Sportiva, perciò andrà incontro a squalifica. Tuttosport aggiunge come abbia anche giocato sul Milan quando era tesserato per i rossoneri.

STOP INEVITABILE – Martedì lungo interrogatorio di Sandro Tonali alla Procura di Torino. Lì il centrocampista, fra le altre cose, ha ammesso che – oltre a scommettere sul calcio – lo ha fatto sul Milan quando era tesserato per i rossoneri. Pratica che gli costerà una squalifica più lunga rispetto a quella data a Nicolò Fagioli. La confessione di Tonali, segnala Tuttosport, riguarda una specifica: ha scommesso sul Milan vincente o su altri risultati quando lui non era in campo. Situazione che non porta all’illecito sportivo, perché le giocate di Tonali non hanno influito sulla sua prestazione in campo. C’è da aggiungere che il Milan non rischia nulla, sempre a livello sportivo, non essendoci responsabilità oggettiva. Per Tonali, nel frattempo passato al Newcastle United che ieri lo ha pubblicamente difeso, inevitabile una squalifica e con forti possibilità che possa andare oltre gli Europei del prossimo anno (a prescindere che l’Italia si qualifichi o meno). Si parla di dodici mesi più sei di percorso di recupero per le scommesse.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino