Cuadrado mette una sfida nel mirino. Arnautovic: la data prevista – CdS

Cuadrado e Arnautovic sono ancora ai box. Ecco gli aggiornamenti del Corriere dello Sport sui tempi di recupero dagli infortuni dei due giocatori dell’Inter.

RECUPERO – L’Inter deve fare a meno di due pedine che per Simone Inzaghi risultano fondamentali nelle rotazioni. Gli infortuni tengono ancora lontano dal campo Marko Arnautovic e Juan Cuadrado. Per il primo erano già previsti dei tempi di recupero più lunghi, visto la portata del guaio fisico. Per il colombiano, invece, si sono recentemente allungati a causa del riacutizzarsi dell’infiammazione al tendine d’Achille sinistro. Stando così le cose, Simone Inzaghi sarà senza i due calciatori non solo per la prima partita, quella contro il Torino, dopo la sosta per le Nazionali. Per Arnautovic, secondo il Corriere dello Sport, il rientro a disposizione dell’Inter è previsto almeno fra circa tre settimane. Cuadrado, invece, proverà ad essere pronto per la sfida contro la Roma, in programma il prossimo 29 ottobre a San Siro.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia