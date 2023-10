Frey: «Sommer sarà decisivo per l’Inter! E occhio a un portiere»

Inizio di stagione sostanzialmente positivo per Sommer all’Inter, nonostante col Sassuolo abbia sbagliato sul gol di Bajrami. Del portiere svizzero ne parla Frey, in una lunga intervista rilasciata oggi a Tuttosport: ecco un estratto con alcuni passaggi.

PROMOSSO – Sébastien Frey è convinto da Yann Sommer, criticato in Svizzera negli scorsi giorni: «A me è sempre piaciuto. Mi ha sempre dato tranquillità, serenità nel modo di stare in porta, di parare. Lo seguo da anni e posso dire che il vero Sommer tra i pali dobbiamo ancora vederlo. Critiche? Ha le spalle larghe, sa cosa vuole dire giocare in un grande club. Presumo che tutto il resto della stagione possa essere decisivo e determinante per l’Inter».

NO AL RICAMBIO – Frey non è convinto dall’alternanza fra Sommer ed Emil Audero: «La gestione di un anno fa tra Samir Handanovic e André Onana non mi ha fatto impazzire perché il portiere ha bisogno di fiducia, di continuità. C’è bisogno inizialmente di una gerarchia ben precisa che poi magari, col tempo, può anche cambiare per il bene della squadra. L’Inter deve essere protagonista in campionato e in Champions League. Non c’è tempo per fare dei provini, in campionato ci sono stati già dei passi falsi. Ora la squadra di Simone Inzaghi non si può più permettere di lasciare punti in giro».

IL CONSIGLIO – Frey è convinto che ci sia un portiere che, dopo aver fatto esperienza, potrà (più avanti) prendere l’eredità di Sommer: «Il futuro di Filip Stankovic? Se uno crede un po’ nelle favole, sarebbe bello rivedere tra due-tre anni il figlio di Dejan a San Siro, tra i pali, a difendere i colori nerazzurri. A 21 anni puoi non essere ancora pronto per l’Inter. Per un portiere giocare è fondamentale. Oggi all’Inter è ancora presto, sarebbe una scommessa».

Fonte: Tuttosport – Luca Uccello