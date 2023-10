Sanabria ritrova il gol proprio prima dell’Inter. Scelta Torino – TS

Sanabria si è sbloccato appena prima di Torino-Inter, risultando così pronto per la partita di sabato. Per l’attaccante paraguayano, stando a Tuttosport, ruolo già definitivo in vista di dopodomani.

TUTTO CHIARO – Antonio Sanabria non segnava da quasi cinque mesi, contro la Fiorentina il 21 maggio. Poi martedì notte ha firmato l’1-0 con cui il Paraguay ha superato la Bolivia, nelle qualificazioni ai Mondiali del 2026. Un gol che lo rilancia, anche se nel frattempo al Torino (prossimo avversario dell’Inter) è arrivato Duvan Zapata. Che, complice anche l’infortunio di Sanabria contro il Milan, si è preso il posto da titolare e non l’ha lasciato più. Considerato che Ivan Juric finora non ha mai voluto cambiare dal modulo 3-4-2-1 si riproporrà il ballottaggio fra i due. Ma non per Torino-Inter: Sanabria tornerà in Italia solo stasera dal Sud America, perciò dopodomani ci sarà Zapata. Il fuso orario, oltre al fatto di poter fare solo un allenamento in gruppo, fa sì che Tonny non sarà titolare alla ripresa della Serie A. Ma potrà diventare un’arma a gara in corso. Per vedere la coppia Sanabria-Zapata la partita giusta potrebbe essere quella dopo l’Inter, fra nove giorni in casa del Lecce.

Fonte: Tuttosport – Paolo Pirisi