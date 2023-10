Torino-Inter delicata per Juric: pressione aumentata – TS

Torino-Inter fa riprendere la Serie A dopo la sosta, sabato alle 18 si gioca all’Olimpico. La squadra di Juric ci arriva non certo in un buon momento e Tuttosport segnala le critiche al tecnico.

L’AVVICINAMENTO – Due pareggi in casa e due sconfitte in trasferta, con un solo gol segnato. Sono i numeri del Torino, prossimo avversario dell’Inter, dopo l’ultima vittoria ormai datata più di un mese fa, il 18 settembre per 0-3 sul campo della Salernitana. Per Ivan Juric sono già arrivate le prime critiche, che dettaglia Tuttosport. Questo all’indomani delle parole del suo presidente Urbano Cairo, nell’avvicinamento a Torino-Inter. Il quotidiano piemontese sostiene che, per il tecnico croato, sia il momento più delicato da quando siede sulla panchina granata. Dove è arrivato nel 2021, collezionando prima 50 e poi 53 punti. Fra le sensazioni negative ci sono i problemi realizzativi, fra cui la volontà di non cambiare dal 3-4-2-1 pur avendo due centravanti come Antonio Sanabria e Duvan Zapata, la scommessa persa Vanja Milinkovic-Savic, i soldi spesi per Nikola Vlasic e il carattere non certo amichevole di Nemanja Radonjic. Che peraltro è il miglior marcatore granata con tre gol. Per Juric, che nella scorsa stagione ha rifiutato una proposta di rinnovo, Torino-Inter diventa già un bivio.

Fonte: Tuttosport – Alessandro Baretti