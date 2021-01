Statistiche Sampdoria-Inter: 23 tiri, solo un gol. Conte domina e non basta

Statistiche Sampdoria-Inter: i nerazzurri vanno sotto di due gol nel primo tempo e non riescono a recuperare. Brutta prestazione di alcuni singoli (qui le pagelle), ma nel complesso la squadra di Conte fa fatica a macinare gioco. Analizziamo la partita con i dati numerici

STATISTICHE SAMPDORIA-INTER – I nerazzurri terminano la partita con il 62% di possesso palla, ma la Sampdoria si chiude bene, cercando di concedere poche occasioni alla squadra di Conte. La sensazione è che manchi qualità e lo spunto decisivo alla manovra.

ALTRI DATI – In realtà, le palle gol non mancano affatto per l’Inter: sono addirittura 23 i tiri totali della squadra nerazzurra, ma il gol arriva solo di testa con de Vrij. La prestazione di diversi singoli è stata fallimentare.