Pagelle Sampdoria-Inter: Sanchez flop, Barella nervoso. Hakimi ci prova

Pagelle Sampdoria-Inter: Antonio Conte punta su Lautaro Martinez e Sanchez (qui le formazioni ufficiali) e il cileno fa malissimo, sbagliando il rigore. De Vrij dà una speranza, Hakimi spinge con alterne fortune. Male anche Barella: ecco tutti i voti

HANDANOVIC 5: Poteva fare di più in occasione del gol di Keita. Non neutralizza il rigore di Candreva.

SKRINIAR 6: Sembra il più combattivo e attento in difesa. Vince diversi contrasti importanti.

– D’AMBROSIO 6: Si fa male nel finale: si spera non sia un infortunio grave.

DE VRIJ 6: Arriva in ritardo e prende un giallo. Partita strana, in cui ridà una speranza con il 2-1.

BASTONI 5: Si fa saltare troppo facilmente in diverse occasioni. Dà qualità alla manovra, ma oggi non è costante..

Pagelle Sampdoria-Inter, il centrocampo: Barella tradisce

HAKIMI 6: Moto perpetuo sulla fascia destra, sembra l’unico in grado di fare la differenza in fase offensiva, ma con qualche errore.

BARELLA 5: Concede il rigore alla Sampdoria e sbaglia veramente tanto. Troppo nervoso.

– VIDAL 5,5: Anche oggi non incide.

BROZOVIC 5,5: Corre molto ma va spesso a vuoto. Non riesce a fare la differenza in impostazione.

GAGLIARDINI 5,5: Cerca di metterci il fisico contro la Sampdoria, ma si vede veramente troppo poco in fase offensiva.

– LUKAKU 5,5: Dà più peso all’attacco, ma anche lui oggi è impreciso.

YOUNG 5: Non ribadisce in rete il rigore parato a Sanchez. Prestazione in cui fa poco e spesso è in ritardo.

– PERISIC 5: Fa poco e sbaglia tanti cross: pochissima qualità.

Le pagelle dei nerazzurri, l’attacco: Sanchez horror

LAUTARO MARTINEZ 5,5: Si vede poco nel primo tempo, ma ha una grande occasione per sbloccare di testa. Una buona giocata nella ripresa, ma fa poco.

SANCHEZ 4,5: Il rigore calciato male e parato da Audero cambia l’inerzia della partita. E’ presente nel gioco, ma troppo spesso impreciso e forza le giocate.

– ERIKSEN 6: Cerca di fare il suo. Non riesce a segnare su punizione.

La pagelle degli avversari e di Conte: i cambi non incidono

CONTE 5: Il centrocampo lo tradisce ancora una volta. Manca qualità nelle giocate e incisività quando si tratta di finalizzare. I cambi non incidono.

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero 7,5; Yoshida 6,5, Tonelli 6 (Bereszynski 6), Colley 6,5, Augello 5,5; Candreva 6,5, Silva 6 (Askildsen 5,5), Thorsby 6, Damsgaard 6,5; Jankto 6 (Leris 6); Keita 6,5 (La Gumina SV). Allenatore: Ranieri 6,5.