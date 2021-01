Statistiche Fiorentina-Inter: Conte domina, poi soffre. Troppi gol divorati

Statistiche Fiorentina-Inter: i nerazzurri giocano bene nel primo tempo, poi calano. Lautaro Martinez e Sanchez sbagliano troppo in attacco (qui le pagelle). Conte ha il possesso palla: tante occasioni create, ma solo due gol. Analizziamo la partita con i dati numerici

STATISTICHE FIORENTINA-INTER – L’Inter di Conte parte bene nel primo tempo, poi subisce una buona Fiorentina. In una partita a folate, il possesso palla è dei nerazzurri con il 54%. I tempi supplementari hanno visto la Beneamata crederci di più e meritare il passaggio del turno.

ALTRI DATI – Una delle chiavi della partita sono i troppi gol divorati dall’attacco nerazzurro, in particolare da Lautaro Martinez e Sanchez, non proprio in giornata. Su 22 tiri totali sono solo 11 quelli che colpiscono la porta e con errori palesi: solo due i gol realizzati. Bisogna innalzare le percentuali di realizzazione e non concedersi tali leggerezze. Di seguito tutti i dati.