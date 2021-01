Lukaku: Â«Felici di aver vinto, voglia di migliorare! Pronti per la JuventusÂ»

Lukaku: «Felici di aver vinto, voglia di migliorare! Pronti per la Juventus»

Lukaku – Inter-Spezia – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Lukaku è intervenuto ai microfoni di “Rai Sport” al termine di Fiorentina-Inter, sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia decisa proprio da una sua rete nel secondo tempo supplementare (vedi report). I nerazzurri adesso andranno a sfidare il Milan. Di seguito le sue dichiarazioni

VOGLIA DI CRESCERE – Romelu Lukaku parla così al termine di Fiorentina-Inter: «Quarti di finale con il Milan? Questa è una partita del futuro, siamo contenti di aver vinto contro una squadra fortissima, questo è importante per la nostra fiducia e dobbiamo continuare così. Come mai ci siamo abbassati? Non so, però stiamo lavorando su quello. Dopo la Roma abbiamo detto che non deve più succedere, oggi però è successo ma alla fine abbiamo vinto. Siamo una squadra giovane, dobbiamo imparare dagli errori, però stiamo crescendo e abbiamo la voglia di migliorare».

PROSSIMA TAPPA – Lukaku ora guarda alla Juventus: «Che partita sarà Inter-Juventus? Una partita tattica, con due squadre che stanno facendo buone cose. La Juve è una grande squadra con un allenatore che sta facendo cose buone, noi siamo pronti e dobbiamo prepararci bene per questa partita».