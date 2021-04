Spezia-Inter, Conte con la sua formazione tipo: torna Perisic dal 1′!

Spezia-Inter è la sfida valida per la trentaduesima giornata che andrà in scena stasera alle ore 20.45. Se le scelte per Italiano sono quasi obbligate (vedi articolo), Conte potrà contare sulla sua formazione tipo

FORMAZIONE TIPO – Spezia-Inter è un’altra tappa fondamentale per i nerazzurri di Antonio Conte, a caccia dei tre punti dopo il pari con il Napoli. Il tecnico nerazzurro, dopo aver ridato fiducia a Matteo Darmian nella sfida contro gli uomini di Gennaro Gattuso, oggi torna alle origini con Ivan Perisic dal 1′. Il croato con il Napoli ha giocato uno spezzone di partita, ma oggi è pronto a riappropriarsi della corsia sinistra. Su quella destra ci sarà come al solito Achraf Hakimi. In mezzo al campo il solito terzetto, vale a dire Brozovic, Barella ed Eriksen. In difesa Skriniar, de Vrij e Bastoni con Handanovic in porta. Davanti nessun dubbio: Lukaku e Lautaro Martinez.