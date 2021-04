Spezia-Inter, scelte quasi obbligate per Italiano: tridente con Piccoli – Sky

Spezia-Inter è in programma questa sera alle 20:45. La squadra guidata da Italiano cerca importantissimi punti salvezza. Il tecnico senza Nzola, non convocato, punterà su Piccoli in attacco. Le ultime da “Sky Sport”

LA PROBABILE – Spezia-Inter è in programma questa sera. La squadra guidata da Italiano è alla ricerca di importanti punti in chiave salevezza. Il tecnico, in attacco, vista l’assenza di Nzola, non convocato, punterà su Piccoli, nel tridente con Gyasi e Farias, insidiati però da Verde, reduce da un ottimo periodo di forma. A centrocampo dovrebbero agire Pobega, Ricci e Maggiore. In difesa assente Bastoni, con Ferrer che prenderà il suo posto. A completare il reparto ci saranno Marchizza a sinistra e Ismajli e Terzi in mezzo.