Sconcerti: «Agnelli, Scaroni e Marotta non compatibili con certe cariche»

La Super League è fallita ancora prima di partire (vedi comunicato Inter), ma fa ancora molto discutere. Tra i più attivi sull’argomento c’è sicuramente Mario Sconcerti. Il giornalista – intervenuto ai microfoni di “Maracanà”, su “TMW Radio” – ha espresso la sua opinione sulla credibilità di Marotta, Scaroni e Agnelli. Di seguito le sue dichiarazioni

CREDIBILITÀ – La Super League è naufragata ma fa ancora molto discutere, soprattutto su quelle che potrebbero essere le eventuali conseguenze. Mario Sconcerti insiste sulla necessità di punire Inter, Milan e Juventus: «E’ un golpe che non è riuscito, sarà interessante capire cosa accadrà. Non si può fare un golpe e poi dire ‘abbiamo sbagliato’. Ci sono persone che lavoravano negli esecutivi Uefa e poi al tempo stesso lavoravano contro questo sistema. Hai tramato contro la tua organizzazione. Mentre trattavi l’ingresso dei fondi e votavi no, facendo fallire certe trattative, ti muovevi in senso opposto dall’altro lato. Qualcosa dovrà accadere, non è stato un gioco: si è minacciato di far saltare tutto. La credibilità in Andrea Agnelli, Paolo Scaroni e Giuseppe Marotta? Io non trovo compatibilità con certe cariche che rivestono ufficialmente».